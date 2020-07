Amici: il daytime non andrà più in onda su Real Time (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo sette edizioni, il dayTime di Amici, il talent show ideato da Maria De Filippi, non andrà più in onda su Real Time, il canale di Discovery Italia che oggi, martedì 7 luglio 2020, ha presentato ufficialmente i palinsesti riguardanti la prossima stagione televisiva.Durante la presentazione ufficiale, Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer di Discovery, ha semplicemente dichiarato che il contratto che legava Real Time ad Amici è giunto al termine:Amici: il dayTime non andrà più in onda su Real Time pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2020 13:12. Leggi su blogo

Presentati questa mattina i palinsesti del canale per la stagione TV 2020/2021, la proposta di daytime di Real Time non comprende infatti la scuola di Amici, un appuntamento sul quale rete ha puntato ...

