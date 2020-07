Alluvione in Giappone, 55 vittime: le immagini del disastro |FOTOGALLERY (Di martedì 7 luglio 2020) Sale ad almeno 55 il numero delle vittime a seguito delle piogge torrenziali che hanno investito il Giappone. Le precipitazioni si sono abbattute dal tardo pomeriggio di venerdì nella regione meridionale del Kyushu. A Fukuoka, i residenti, tra cui un bambino di due mesi, sono stati soccorsi da alcuni soldati che li hanno tratti in salvo su imbarcazioni. Le operazioni di salvataggio sono state ostacolate da frane e dal perdurare di condizioni meteorologiche avverse. Leggi su iltempo

