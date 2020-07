AEK Atene-OFI Creta (mercoledì, ore20:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 7 luglio 2020) Trentatreesima giornata di Superliga greca e per l’AEK Atene potrebbe essere l’occasione buona per blindare il secondo posto quest’oggi battendo in casa l’OFI Creta. La squadra di Carrera è tornata da Salonicco con due vittorie su due contro PAOK e Aris, segnando 6 gol e subendone soltanto 1. Soprattutto la prima di queste ha fatto vedere che Araujo e compagni hanno … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

