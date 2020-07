VIDEO | Rifiuti, a Reggio Calabria lavoratori Avr in sciopero per due giorni (Di lunedì 6 luglio 2020) Mario Vetere 06/07/2020 Ambiente, Calabria m.vetere@agenziadire.com Dopo la fumata nera in Prefettura sulla vertenza stipendi i sindacati hanno proclamato uno sciopero dal 10 al 12 luglio Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

virginiaraggi : Guardate queste immagini. Si tratta dell’ennesimo “svuota-cantine” abusivo che, in pieno giorno, sta riempendo un g… - SergioCosta_min : A noi #guanti e #mascherine servono per prevenzione, all'#ambiente invece non servono. Preferiamo quelli riutilizza… - matteosalvinimi : Qui Castel Volturno (Caserta). Noi abbiamo ben chiare le priorità per la Campania: lavoro, sicurezza, ambiente, sal… - TgrRai : Sit in di protesta dei sindaci della provincia di #ViboValentia davanti alla discarica vietata ai rifiuti dei loro… - Remark_Srl : La gestione amministrativa dei rifiuti è un aspetto che deve essere affrontato regolarmente in tutte le aziende di… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Rifiuti Rifiuti, rivoluzione al via: scatta la prova degli interrati/VIDEO LA NAZIONE Coronavirus. Risalgono nuovi casi (208) e attuali positivi (14.709). Ma 7 morti

Sempre quella sensazione di muoverci sul filo di un rasoio. E oggi ci sono altri piccolissimi segnali, magari nulla più che oscillazioni, ma poco confortanti. I nuovi casi risalgono, ieri 192 e oggi 2 ...

Contagi, la stretta di Zaia. Il governo pensa a un Tso per chi rifiuta le cure

Vede, "dopo mesi di lockdown, un clima un po' troppo da 'festa della liberazione'" e ha appena firmato un'ordinanza “semplice e anche complicata. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, non aspetta. Fra ...

Sempre quella sensazione di muoverci sul filo di un rasoio. E oggi ci sono altri piccolissimi segnali, magari nulla più che oscillazioni, ma poco confortanti. I nuovi casi risalgono, ieri 192 e oggi 2 ...Vede, "dopo mesi di lockdown, un clima un po' troppo da 'festa della liberazione'" e ha appena firmato un'ordinanza “semplice e anche complicata. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, non aspetta. Fra ...