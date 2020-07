Un pollaio galleggiante in centro città. Il progetto di design di uno studio d’architettura per favorire trasparenza e benessere animale (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo questo difficile periodo abbiamo capito, tra le tante cose, che dobbiamo stare più attenti al cibo. Non solo a livello di dieta e alimentazione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la provenienza degli alimenti e il benessere degli animali. Troppe verità scomode nascoste all’interno di allevamenti e macelli. In questo senso al mondo food viene incontro quello del design. Come l’idea avuta da uno studio d’architettura di Rotterdam, in Olanda. Il progetto dello studio Goldsmith è costruire un pollaio galleggiante, sulla scia dell’allevamento di mucche già costruito nella zona del porto di Merwehaven. Accanto al caseificio su acqua, la Floating Farm Holding (che gestisce l’attività) potrebbe ora ... Leggi su newsagent

Accanto al caseificio su acqua, la Floating Farm Holding potrebbe ora creare una struttura su tre piani dedicata al pollame Niente più aie e corti di cascine. Uno studio di architettura ha ideato un a ...

