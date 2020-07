Twitter, a breve sarà possibile “cinguettare” con la propria voce (Di lunedì 6 luglio 2020) Cinguettare con la propria voce? Un cambiamento epocale per Twitter che tra poche settimane sarà a disposizione di tutti. Twitter sta per introdurre un’innovazione sulla propria piattaforma destinata a lasciare gli utenti a bocca aperta. A breve infatti la società di San Francisco avvierà una nuova funzione che permetterà di cinguettare con la propria voce. … L'articolo Twitter, a breve sarà possibile “cinguettare” con la propria voce proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MARCOCARTA85 : Buone nuove. So di per certo che entro la metà di luglio uscirà il mio prossimo singolo. Rimanete collegati perché… - RaiUno : 'Ha costruito bellezza per tutta la sua vita' Questa sera subito dopo il @Tg1Raiofficial il tributo al Maestro… - ItaliaViva : Una bella notizia per le strutture sportive di base ci arriva dalla Commissione Bilancio della Camera dove è stato… - MorenoDuo : RT @Blogjuls: 'Per tutto il tempo – lungo o breve, non importa, perché la vita si misura dall'intensità con cui si vive.“ - Luis Sepulveda… - Dida_ti : RT @Giuseppe5813: Un’ora breve di dolore c’impressiona lungamente; un giorno sereno passa e non lascia traccia. L. Pirandello #PensieroIn… -

Surface Duo in arrivo a breve? Un pezzo grosso di Microsoft lo mostra senza pudore su Twitter

Surface Duo è senza dubbio uno tra i dispositivi Microsoft di nuova concezione tra i più interessanti fra quelli presentati lo scorso anno. Ascolta “03/07 – Microsoft Surface Duo, il ritardo delle len ...

