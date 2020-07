The Last Kingdom 3, le due puntate in onda mercoledì 8 luglio su 20 (Di martedì 7 luglio 2020) The Last Kingdom, anticipazioni e trame delle puntate della terza stagione in onda sul canale 20 mercoledì 8 luglio alle 21:10. The Last Kingdom è una serie britannica già importata in Italia da Premium Stories, che ha già trasmesso tutte le stagioni andate in onda nel Regno Unito eccetto la quarta. La continua il suo appuntamento in chiaro, mercoledì 8 luglio con due nuovi episodi della terza stagione inedita in chiaro. L’appuntamento è alle 21:10 circa sul canale 20. La terza stagione di The Last Kingdom è uscita nel Regno Unito nel 2018, ed è composta da 10 episodi. La serie è già stata rinnovata da BBC per una quarta stagione già rilasciata dal canale a aprile 2020. La serie trae ispirazione dai romanzi “Le storie dei re sassoni” scritti da Bernard Cornwell. The Last Kingdom, trame puntate ... Leggi su dituttounpop

