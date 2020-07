Temptation Island: “5 motivi per cui il programma è diventato ipnotico” (Di lunedì 6 luglio 2020) Temptation Island, cinque motivi per cui il programma trash dell’estate è diventato ipnotico Ogni anno, l’estate è la stagione rappresentata in chiave trash da Temptation Island, il programma di Maria De Filippi che colleziona di edizione in edizione tantissimi telespettatori. Ma perché questo reality show, che racconta di storie d’amore messe a dura prova dai flirt, dovrebbe essere così ipnotico? Qual è la caratteristica che lo distingue dagli altri programmi in tv? E perché dovrebbe essere così seguito? A fare il punto è il Corriere, che ha individuato cinque motivi per cui questo programma rischia l’effetto ipnosi sul pubblico italiano. Uno: l’inizio trabocchetto. La prima puntata di Temptation Island anche quest’anno ha catturato nella rete quasi 4 milioni di telespettatori e, tra questi, ... Leggi su tpi

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - infoitcultura : Temptation Island: ecco cosa è successo nella prima puntata - infoitcultura : Temptation Island, Antonio e Annamaria: sui social fioccano bugie? - 361magazine - infoitcultura : Chi è Ciavy di Temptation Island? «Ecco perché si chiama così» -