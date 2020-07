Stretta di Zaia, 1000 euro di multa a chi viola l’isolamento (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel giorno in cui un sondaggio attesta la sua sempre più crescente popolarità tra i cittadini, il presidente del Veneto, Luca Zaia, firma una nuova ordinanza. Si tratta di una vera e propria Stretta in risposta al focolaio nel Vicentino dovuto al rientro dalla Serbia di uno dei titolari dell’azienda Laserjet. Nonostante avesse i sintomi del contagio, si sarebbe comunque recato a delle feste e partecipato a un funerale. La nuova ordinanza è stata firmata proprio per prevedere l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei casi di contatti a rischio con soggetti positivi. La violazione è punita con una multa da 1000 euro e una denuncia. La nuova ordinanza del Veneto: quando è previsto l’isolamento La nuova ordinanza fa quindi leva sul tema dell’isolamento fiduciario. Ecco quando è obbligatorio osservarlo: se si entra ... Leggi su quifinanza

