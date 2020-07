Shawn Layden “Giochi più brevi per la Next Gen” (Di lunedì 6 luglio 2020) by Hynerd.it La nuova generazione di console è ormai alle porte, e sembra essere un vero passo in avanti verso il futuro dell’industria videoludica. L’evoluzione tecnologica e gli alti standard qualitativi potrebbero però mettere a dura prova le software house, come fatto notare da esperti del settore come Shawn Layden. D’altronde ogni passaggio generazionale comporta dei cambiamenti. E non parliamo solo di console ed hardware, ma soprattutto di ciò che avviene all’interno delle software house, di come i videogiochi vengono pensati e … su: Shawn Layden “Giochi più brevi per la Next Gen” Leggi su hynerd

GiocareOra : Shawn Layden pensa che i giochi debbano essere più brevi - GamingToday4 : Shawn Layden “Giochi più brevi per la Next Gen” - DarioConti1984 : Shawn Layden 'Giochi Più Brevi Per La Next Gen' - - hynerdit : Shawn Layden 'Giochi più brevi per la Next Gen' -

Ultime Notizie dalla rete : Shawn Layden Shawn Layden "Giochi Più Brevi Per La Next Gen" - Hynerd.it Hynerd.it PS5 e Xbox Series X: 'i videogiochi devono costare di più' e a dirlo è Cory Barlog, director di God of War

L'ex PlayStation, Shawn Layden, ha sottolineato anche per questo motivo che un ritorno a videogiochi più contenuti che durino tra le 12 e le 15 ore potrebbe essere ideale considerando un modello AAA ...

Il modello dei giochi AAA è insostenibile? Gli autori di Outriders rispondono a Layden

Stando a una recente dichiarazione di Shawn Layden, il modello dei giochi tripla A non è più sostenibile in funzione dell'aumento dei costi di sviluppo per il passaggio alla prossima generazione di co ...

L'ex PlayStation, Shawn Layden, ha sottolineato anche per questo motivo che un ritorno a videogiochi più contenuti che durino tra le 12 e le 15 ore potrebbe essere ideale considerando un modello AAA ...Stando a una recente dichiarazione di Shawn Layden, il modello dei giochi tripla A non è più sostenibile in funzione dell'aumento dei costi di sviluppo per il passaggio alla prossima generazione di co ...