Roma, i carabinieri sequestrano l’attico di Bruno Peres (Di lunedì 6 luglio 2020) Notte burrascosa per Bruno Peres che si è visto arrivare a casa alle 4 del mattino i carabinieri. Il calciatore della Roma non si è fidato e prima di aprire ha chiamato il 112 per essere rassicurato. Le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli all’attico dove vive Peres che però non è coinvolto in alcun modo nell’indagine. SI tratta infatti di una serie di arresti e sequestri nell’ambito di un’indagine per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture ed altro. L'articolo Roma, i carabinieri sequestrano l’attico di Bruno Peres ilNapolista. Leggi su ilnapolista

