Quando Morricone parlava del suo Oscar: “Serve a tutto il cinema” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, morto nella notte all’età di 91 anni, nel 2016 ottenne l’Oscar per la colonna sonora di The Hateful Eight, film di Quentin Tarantino. Dopo quel riconoscimento il compositore parlò dell’importanza dei premi per tutto il cinema italiano: “L’Oscar serve a tutto il cinema”. L'articolo Quando Morricone parlava del suo Oscar: “Serve a tutto il cinema” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

