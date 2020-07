Morricone e i 70 anni di amore con la moglie Maria (Di lunedì 6 luglio 2020) La lunga storia d’amore di Ennio Morricone con la moglie Maria. Era legatissimo alla famiglia: i figli Giovanni, Marco, Alessandra, Andrea. “Ci siamo conosciuti a Roma nell’Anno Santo, il 1950. Lei è nata in Sicilia ma è venuta nella capitale a tre anni. Era amica di mia sorella Adriana. A me piacque subito moltissimo” Come … L'articolo Morricone e i 70 anni di amore con la moglie Maria proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - Corriere : È morto Ennio Morricone, aveva 91 anni - ilcibicida : Addio a @MEnnioMorricone, aveva 91 anni ?? - killerxqueenx : RT @marcosalvati: Sto aspettando il Tweet commemorativo dell'Academy che lo ha ignorato per 40 anni, salvo poi regalargli due Oscar 'ripara… -