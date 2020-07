Milano: furto ai danni di una turista, arrestati (Di lunedì 6 luglio 2020) La stazione Centrale di Milano è ormai triste teatro di crimini vari tra cui spaccio e rapine. L’ultima è avvenuta nella giornata di Sabato, quando 3 ladri di nazionalità bosniaca (36 enne), albanese (39 enne) e italiana (48 enne) sono entrati in azione per derubare una turista. Il trio criminale si è avvicinato all’ignara vittima, uno l’ha bloccata ai tornelli della metro, un secondo le ha rubato il portafogli dalla borsetta e lo ha passato al terzo. Fortunatamente erano in servizio gli agenti della Polfer che hanno tenuto d’occhio la situazione e poi sono intervenuti prendendoli con le mani nel sacco. Per i 3 ladruncoli non c’è stato nulla da fare e hanno finito la loro giornata in manette per furto aggravato in concorso. La refurtiva invece è stata prontamente restituita alla turista. L'articolo Milano: furto ai ... Leggi su italiasera

Hanno curato una delle poche turiste presenti a Milano, poi l'hanno derubata mentre stava per entrare in metropolitana. È successo nella Stazione Centrale di Milano nella giornata di sabato 4 luglio, ...

FIRENZE (ITALPRESS) – Non deve essere un bel momento per Franck Ribery. Dopo essersi infortunato a una caviglia nella trasferta vittoriosa contro il Parma, il calciatore francese della Fiorentina ha s ...

