“Mi piacerebbe che il pubblico ascoltasse a occhi chiusi. Guardare non serve a niente”. Chi era Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, storia del grande Maestro “Il mio gesto mentre dirigo l’orchestra non è abbastanza raffinato”, diceva di sé il grande Maestro Ennio Morricone morto alle prime luci del mattino di lunedì 6 luglio all’età di 92 anni. Nei giorni scorsi era caduto e aveva riportato una frattura al femore. Estremamente critico verso se stesso, il grande musicista e compositore ha composto oltre 500 colonne sonore per i più grandi registi di sempre, vinto due Oscar, e con la sua musica segnato il Novecento. Si è spento a Roma, la sua città natale. Primo di cinque figli, Ennio Morricone è nato e cresciuto nella Capitale, quartiere Trastevere. L’amore per la musica l’ha ereditata dal padre, un trombettista. “A sette anni, ero in villeggiatura e mio padre mi insegnò la chiave di violino. ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : “Mi piacerebbe Calenda: « Salvini non è Orban, ci serve un’identità repubblicana» Corriere della Sera