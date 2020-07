Marco Liorni alla guida di uno dei programmi storici di Rai Uno (Di lunedì 6 luglio 2020) Marco Liorni ad Affari Tuoi, il conduttore ha accettato una nuova sfida Marco Liorni celebre conduttore Rai è il nuovo conduttore del Game Show Popolare Affari Tuoi iniziato nel 2003, portato in Italia dopo la nascita della trasmissione olandese Deal or no Deal. La conduzione ai tempi fu di Paolo Bonolis, subito dopo venne sostituito da Pupo, poi da Antonella Clerici, poi da Flavio Insinna ed infine da Max Giusti. Gli orari della trasmissione non saranno più quelli di prima. Adesso al posto di Affari Tuoi ci sarà I soliti ignoti di Amadeus, mentre in prima serata tornerà il Game Show che vedrà tre appuntamenti settimanali. La novità di quest’anno è che potranno partecipare anche personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sia della cultura sia del mondo sportivo, sia nel moda. Marco Liorni i suoi primi passi al GF e ... Leggi su kontrokultura

