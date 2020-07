Lite Matano – Diaco, parla il conduttore di ‘Io e te’ e fa chiarezza una volta per tutte. Cosa è successo davvero (Di lunedì 6 luglio 2020) Che sia uno senza tanti peli sulla lingua Pierluigi Diaco lo ha ampiamente dimostrato. E pure stavolta non è da meno. Il conduttore di ‘io e te’ che da qualche settimana sta prendendo posto all’interno del pomeriggio italiano a suon di battute e sketch è tornato a parlare dello scontro con l’altro conduttore simbolo della stagione: Alberto Matano. Nessuno come Matano ha visto crescere la sua popolarità in termini di ascolto e gradimento. Certo non sono mancati gli attriti. Da Lorella Cuccarini che ha usato il pugno duro, a Pierluigi Diaco che in difesa di Lorella ha criticato duramente il giornalista, arrivando a dire che avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’allontanamento di Lorella Cuccarini da La vita in diretta. Uno sfogo questo che ha creato non poche polemiche sui social, e non solo. Oggi il conduttore di Io e Te è tornato ... Leggi su caffeinamagazine

fseviareggio : @stanzaselvaggia Da falsa modestia e accondiscendenza della inizio a recitazione teatrale ed arroganza c ospiti MA… - infoitcultura : Cuccarini, Diaco smentisce la lite con Matano ma difende Lorella: “È stato sleale” - anto_canale88 : Cuccarini, Diaco smentisce la lite con Matano: 'Gli ho fatto notare che è stato sleale' - Notiziedi_it : Pierluigi Diaco e Alberto Matano, lite fuori dalla Rai? “E’ stato sleale con Lorella Cuccarini” -