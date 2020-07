La risposta di Leon Pappalardo a Salvini e agli insulti: “Parla agli adolescenti su TikTok, io in strada” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci sono stati attacchi di una certa stampa politicamente schierata, ma anche la difesa di moltissimi italiani, sui social, nei confronti di Leon Pappalardo. Il figlio di Selvaggia Lucarelli, come vi abbiamo riportato ieri sera, è finito al centro di un’ondata di insulti sovranisti, dopo la sua contestazione plateale e pubblica a Salvini. I fatti si sono verificati ieri mattina a Milano e, nonostante entrambe le parti abbiano mantenuto il livello della discussione su toni civili, la reazione del mondo dei social non è stata certo di pari livello. Leon Pappalardo risponde a Salvini e alle offese sovraniste E così non è tardata ad arrivare la risposta a quanto avvenuto nella giornata di ieri dallo stesso Leon Pappalardo, come è stato riportato su Facebook da Selvaggia Lucarelli. In particolare, il ragazzo ha mostrato una certa sicurezza e la totale ... Leggi su bufale

Noovyis : (La risposta di Leon Pappalardo a Salvini e agli insulti: “Parla agli adolescenti su TikTok, io in strada”) - - benedic7e : Più Leon , il figlio della Lucarelli. Esprimere un proprio pensiero con tono placato e ricevere una risposta di odi… -

Ultime Notizie dalla rete : risposta Leon La risposta di Leon Pappalardo a Salvini e agli insulti: “Parla agli adolescenti su TikTok, io in strada” Bufale.net Il figlio della Lucarelli contesta Salvini: "Il suo governo omofobo e razzista"

Tensione questa mattina a Milano durante un evento al centro commerciale di Portello, periferia della città. La Lega era presente sul posto con un gazebo dove è arrivato anche Matteo Salvini. Inevitab ...

Verdone: «Ennio Morricone ha dato grazia ai miei primi due film. Ci presentò Sergio Leone»

«Un arrangiamento solenne, nostalgico, potente e spesso ironico. Ennio Morricone sarà immortale per il suo talento inarrivabile che lo portava ad esaltare qualsiasi film. Gli vorrò sempre bene, ricord ...

Tensione questa mattina a Milano durante un evento al centro commerciale di Portello, periferia della città. La Lega era presente sul posto con un gazebo dove è arrivato anche Matteo Salvini. Inevitab ...«Un arrangiamento solenne, nostalgico, potente e spesso ironico. Ennio Morricone sarà immortale per il suo talento inarrivabile che lo portava ad esaltare qualsiasi film. Gli vorrò sempre bene, ricord ...