Kanye West sbarca a Torino: un artista dedica una mostra ai suoi tweet (Di lunedì 6 luglio 2020) Kanye West, salito alla ribalta mediatica per l’annuncio della sua candidatura alla Casa Bianca, vedrà alcuni suoi tweet esposti in una mostra a Torino. Dopo aver annunciato la sua intenzione di candidarsi per la Casa Bianca, adesso il rapper Kanye West sbarca anche a Torino. Un giovane artista torinese, che utilizza lo pseudonimo di Woc, … L'articolo Kanye West sbarca a Torino: un artista dedica una mostra ai suoi tweet proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Presidenziali Usa 2020: Kanye West annuncia candidatura. Col 'pieno sostegno' da Elon Musk [aggiornamento delle 09:… - SkyTG24 : Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali - Agenzia_Ansa : #Usa2020, il rapper #KanyeWest si candida. #Musk: 'Ti sostengo' #ANSA - imnotyourbabyy : RT @househarington: Ecco chi è Kanye West oltre al cantante della vostra canzone preferita. Perciò quando dite 'che figata sarebbe Kanye co… - _mad_queen_ : RT @lostinreality01: ma quelli felici che Kanye West si sia candidato lo sanno che è un supporter di Trump? -