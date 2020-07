Inter, Conte è deluso e si tirano le somme: i giocatori a rischio (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo le parole di Antonio Conte, nel post-partita di Inter – Bologna: “Da qui alla fine sarà un esame per tutti, me per primo”, si è capito che la società sta analizzando le prestazioni della squadra per capire chi, a fine di quest’anno, se ne dovrà andare. La sconfitta di ieri sera ha pesato non poco al tecnico nerazzurro, tanto che, a fine gara, si è trattenuto per più di un’ora nello spogliatoio dell’Inter, insieme all’ad Beppe Marotta, per far capire ai giocatori che chi non darà in... Leggi su 90min

Inter : ?? | INTERVISTA 'Non sarà una gara facile, ma seiamo preparati e vogliamo vincere'! Le parole di Antonio Conte all… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Siamo tutti sotto esame e dobbiamo dimostrare di poter essere protagonisti di un progetto vinc… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - _enzenz : RT @PIEMME979: Quelli che dicono 'con la rosa che ha la Juve vincerebbe anche se allenasse topo Gigio', sono gli stessi che ' Eh, ma Conte… - albornoz_dani : @Inter Conte avrà le sue colpe però c'è da dire che con una squadra del genere è già tanto se siamo terzi.. -