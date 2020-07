Ex medico Bayern attacca Guardiola: “Pensava di saperne più di me” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Sinceramente non potevo accettare il fatto che un giovane allenatore, anche se di grande successo e che sarà fra i più grandi in assoluto, si intromettesse negli affari della staff medico. Guardiola pensava di saperne più di me“. Hans-Wilhelm-Mueller-Wohlfahrt, ex medico del Bayern Monaco, torna sugli attriti nel suo rapporto con Pep Guardiola ai tempi del Bayern Monaco. Nel 2015 l’allora medico dei bavaresi lasciò il club proprio per le tensioni con l’attuale tecnico del City. “Quello fu il mio periodo più buio – ha aggiunto l’ex medico del Bayern in un’intervista all’emittente BR24 -. Successivamente, però, ci siamo incontrati e abbiamo parlato. C’è rispetto fra noi“. Leggi su sportface

