Everton, Ancelotti: «Tottenham? Sarà una partita importante, è una finale» (Di lunedì 6 luglio 2020) Intervistato da Sky Sports prima del match contro il Tottenham, Ancelotti ha presentato la sfida contro la squadra di Mourinho Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha così presentato il match contro il Tottenham a pochi minuti dal fischio d’inizio: «I ragazzi stanno facendo bene nonostante le difficoltà. Bisogna sapere andare oltre e lo abbiamo fatto rapidamente. Ora siamo in buona condizione, abbiamo il morale alto e dobbiamo mostrare il nostro calcio. Quella di stasera sarà una partita importante, la prima di sei finali. Vogliamo l’Europa League e dobbiamo lottare sempre per raggiungerla, da qui alla fine. Sarà una bella sfida» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Mourinho sfida Ancelotti Segui Tottenham-Everton LIVE - _ScottJonesy : hahahahaha Carlo Ancelotti is the Everton manager - SkyBetIT : ???? Sono abituati alla #ChampionsLeague... Invece dovranno lottare per un posto in #EuropaLeague Parliamo di A… - cmdotcom : #PremierLeague: alle 21 #TottenhamEverton LIVE, Mourinho contro Ancelotti - sportli26181512 : Premier League: alle 21 Tottenham-Everton LIVE, Mourinho contro Ancelotti: Josè Mourinho contro Carletto Ancelotti,… -