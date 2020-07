Ennio Morricone: la moglie Maria, insieme tutta la vita. E i 4 figli del Maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) “Io Ennio Morricone, sono morto. C’è una sola ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata, non voglio disturbare. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati vicini e a quelli un po’ lontani… A mia moglie rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A lei, il più doloroso addio”, questo il necrologio scritto personalmente dal mitico ed indimenticabile Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020 lasciando un vuoto incolmabile. “Ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro, ha ringraziato i figli e i ... Leggi su tuttivip

