ENI, al via il progetto “Emporium” (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Le stazioni di servizio Eni diventano anche negozi di vicinato. Con il progetto “Eni Café Emporium”, Eni porta avanti il percorso di trasformazione da luoghi per il rifornimento di carburanti a stazioni multiservizi, dove i clienti, oltre a fare il pieno ai propri veicoli, possono pagare un bollettino postale, ritirare un pacco Amazon o prendere un caffè. Gli Emporium – fa sapere Eni in una nota – verranno aperti all’interno di alcuni degli oltre 600 Eni Cafè già presenti nelle Eni Station di tutta Italia, “con l’obiettivo di proporre al cliente un’esperienza che soddisfi le esigenze di una spesa comoda e veloce”. L’offerta prevede beni alimentari di largo consumo selezionati tra i marchi made in Italy leader del settore e una “selezione Emporium” che offre alcune ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Le stazioni di servizio Eni diventano anche negozi di vicinato. Con il progetto "Eni Café Emporium", Eni porta avanti il percorso di trasformazione da luoghi per il rifornimento di carbu ...

