È morto Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ennesima terribile notizia di questo 2020. Ennio Morricone è morto questa mattina. Il maestro delle colonne sonore del cinema internazionale aveva 91 anni e ha concluso la sua esistenza nella sua abitazione di Roma. Nel 2007, il compositore aveva ricevuto un premio Oscar alla carriera per il suo contributo al mondo del cinema, mentre nel 2016 aveva ottenuto la statuetta per le musiche del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight. Oltre agli Oscar, Morricone ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi. Nei giorni scorsi, Ennio Morricone era caduto e si era rotto il femore. La morte è sopraggiunta in seguito all’incidente domestico ... Leggi su giornalettismo

