Decreto Rilancio, il leghista Borghi scopre la falla e si infuria: «Incapaci, andatevene a casa» (Di lunedì 6 luglio 2020) Claudio Borghi. il deputato leghista a capo della commissione Bilancio, è furioso con il governo Conte. E si sfoga sui social a proposito del Decreto Rilancio, nel quale i conti sono sbagliati. Così scrive su Twitter: “Tutti i deputati della commissione hanno fatto un mese di lavoro assurdo – spiega il deputato della Lega – per poi arrivare in fondo e scoprire che qualcuno a Palazzo Chigi ha sbagliato i conti di 100 milioni. Ma basta”. Borghi ha verificato che alcuni emendamenti che in commissione avevano ricevuto parere favorevole del Governo erano in realtà privi di copertura. “Non si può lavorare così – afferma – un mese di lavoro eccellente in commissione da parte dei deputati di tutti i partiti su un provvedimento impossibile da gestire per poi scoprire che qualcuno a Palazzo Chigi ... Leggi su secoloditalia

