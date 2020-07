C’era una volta Ennio Morricone: il grande maestro è morto a 91 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) La musica e il cinema piangono Ennio Morricone: il maestro premio Oscar è morto a 91 anni dopo aver firmato le indimenticabili colonne sonore di tanti film di successo. Musica e cinema in lutto per la morte di un grande italiano. Se ne va infatti il maestro Ennio Morricone, deceduto stanotte all’età di 91 anni in una clinica romana, dove era ricoverato per le conseguenze di una caduta, nella quale si era rotto il femore. Premio Oscar onorario nel 2007 (consegnatogli dall’amico Clint Eastwood e dedicato “a mia moglie Maria che mi ama moltissimo e io la amo alla stessa maniera”) e nel 2016 per “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino (riconoscimenti cui si aggiungono altre 5 candidature) il maestro è stato autore delle più belle colonne sonore del cinema italiano ed internazionale. Morricone ha lavorato con registi del ... Leggi su 2anews

