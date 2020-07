BURRASCA e CROLLO TEMPERATURE imminente: fino a 10 gradi in meno, per poco (Di lunedì 6 luglio 2020) Il bel tempo lascia spazio ad una nuova fase meteo movimentata, almeno su alcune regioni dell’Italia. Non ha fatto quasi in tempo ad insediarsi e già l’anticiclone è costretto nuovamente a fronteggiare l’arrivo di un veloce impulso d’aria fresca, ora sulle Alpi. Nella notte tra lunedì e martedì il fronte dilagherà verso l’Alto Adriatico e la Val Padana, con un carico di temporali. Ci sarà quindi una momentanea BURRASCA estiva, che transiterà per poi essere seguita dal rapido ripristino di condizioni anticicloniche. Non avremo solo un ficcante passaggio temporalesco, ma anche un sensibile rinforzo del vento, con la Bora che spirerà fino a livelli di BURRASCA verso l’Alto Adriatico. Venti molto vivaci tra est e nord/est si faranno sentire anche in Val Padana, Liguria e poi sulle regioni ... Leggi su meteogiornale

Pesca, le reti sono piene di speranza Dimenticare la burrasca del virus

È uno dei settori che più ha subito gli effetti di lockdown e crisi. La pesca prova a riemergere, dopo i mesi bui dell’emergenza sanitaria. Quanti danni abbia generato il Covid-19 lo dice Fedagri-Conf ...

