Autostrade, il Mit giura: Liguria verso la normalità (Di lunedì 6 luglio 2020) Pasquale Napolitano Ancora una giornata d'inferno per gli automobilisti in Liguria. Cantieri e rientri dalla costa hanno provocato diversi chilometri di coda lungo le arterie autostradali Ancora una giornata d'inferno per gli automobilisti in Liguria. Cantieri e rientri dalla costa hanno provocato diversi chilometri di coda lungo le arterie autostradali. Si cerca una soluzione per completare i lavori che stanno paralizzando la viabilità in Liguria. Ieri mattina c'è stato un vertice tra il ministero dei Trasporti e la società concessionaria Autostrade per fare il punto sui cantieri conclusi e quelli in corso. È stata confermata la scadenza del 10 luglio per l'ultimazione dei cantieri critici che dovrebbe contribuire alla normalità della circolazione. Contestualmente, ad Autostrade è stato chiesto di accelerare le ispezioni sulle altre ... Leggi su ilgiornale

