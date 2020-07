Atletico Madrid, Simeone senza freni: “La Var avvantaggia alcuni club” (Di lunedì 6 luglio 2020) L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti in merito all'uso della Var in Spagna, ma non solo. Il Cholo nel suo tipico tono schietto ha espressamente dichiarato che ci sono club che traggono un netto vantaggio dall'uso della tecnologia.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 525573" align="alignnone" width="768" Simeone (Getty Images)/captionLe parole dell'allenatore riportate da Marca: "Non ripeterò quello che ho già detto, non ha senso. Ho fatto un commento su questa situazione, ho detto quello che penso", ha ribadito Simeone relativamente ai presunti aiuti ricevuti dal Real Madrid. "La Var mette ogni situazione in una lente di ingrandimento. In precedenza non avevamo l'opportunità di guardare tutti i replay. Ma gli errori accadono comunque. La Var rende il calcio più ... Leggi su itasportpress

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, espone il suo pensiero sulle accuse del Barcellona in merito ai presunti vantaggi arbitrali per il Real Madrid. "Il Var è più giusto con quelli che vinc ...

