Zero in condotta, Momo squalificato dalla Call of Duty League (Di domenica 5 luglio 2020) Altro articolo dedicato ad un pessimo episodio dedicato alla cattiva condotta di certi gamers e/o streamers nei confronti delle donne, sia tramite violenza che tramite stalking o qualsiasi altra pratica odiosa, purtroppo anche il mondo di Call of Duty della cara Blizzard – Activision e coinvolge uno dei suoi personaggi più famosi, ovvero Momo. Nato con il nome Philip Whitfield, Momo era un abilissimo giocatore inglese della Blizzard, in particolar modo per Call of Duty,riuscendo a vincere premi fin dal 2011, riuscendo ad arrivare ad essere pure uno dei commentatori degli eventi inerenti di una della saghe più importanti di tutto il mondo degli FPS a livello storico. Momo è stato incolpato da una serie di sue colleghe (lavoratrici della Blizzard e altre gamers) hanno dimostrato come il commentatore britannico abbia cercato più e più volte di ... Leggi su esports247

esports247_it : Zero in condotta, Momo squalificato dalla Call of Duty League - NonConoscoVG : FINISCE QUI: PARMA 1 INTER 2 Tre punti pesantissimi, ma così non va. Rimonta bellissima, ma partita da zero in con… - pippo121949 : #Azzolina: zero in condotta - TonyDubois1 : @Giu_Scarpato @edoardo_bennato Zero in condotta! -

Ultime Notizie dalla rete : Zero condotta Tremendo frontale tra auto: grave una ragazza, ferito un uomo Corriere Adriatico