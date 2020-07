Uva distrutta, olive a terra e pomodori ko per la grandine killer in Puglia (Di domenica 5 luglio 2020) Bari. Uva distrutta, olive a terra, pomodori rovinati e raccolti irrimediabilmente compromessi. La grandine, ancora una volta, ha “mitragliato” ogni tipo di coltura, compromettendo irrimediabilmente i raccolti. «Ci sono arrivate decine di segnalazioni, con video e fotografie, da più parti della Puglia – ha spiegato Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia – A Cerignola la grandine ha distrutto diversi vigneti, colpendo molto seriamente anche gli uliveti della zona. Danni rilevanti anche nel sud-est barese, dove vigneti e uliveti sono stati colpiti molto duramente. Particolarmente pesante la situazione anche nel Tarantino, specialmente nelle contrade rurali attorno a Massafra. In provincia di Taranto colpite anche le zone di Castellaneta, Martina e diverse zone rurali fra costa ed entroterra. Nell’area ... Leggi su laprimapagina

FattodelGargano : Grandine killer, Cia Puglia: “Uva distrutta, olive a terra e pomodori ko” - _COSMOPOLIS_ : Grandine killer,Cia Puglia:'Uva distrutta,olive a terra e pomodori ko' #ambiente #maltempo #puglia… - TSTARANTO : Grandine killer, Cia Puglia: « Uva distrutta, olive a terra e pomodori ko» - giornalemionews : Grandine killer, Cia Puglia: « Uva distrutta, olive a terra e pomodori ko» - brindisilibera : New post (Grandine killer, Cia Puglia: “Uva distrutta, olive a terra e pomodori ko”) has been published on Brindisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uva distrutta Grandine killer, Cia Puglia: "Uva distrutta, olive a terra, pomodori ko" REC24 Frutteto San Jacopo, un posto da assaporare

Un posto da assaporare, ammirare, e vivere. È il nuovo Parco Frutteto San Jacopo realizzato nell’area a verde attigua all’Ospedale dal quale prende il nome. 322 piante, sapori e profumi di 200 varietà ...

Maltempo nel Brindisino – Devastante tempesta di grandine distrugge l’agricoltura

La maggior parte della Puglia investita da una nuova calamità nel pomeriggio di sabato 4 luglio. Nessuna protezione può ormai proteggere le colture pugliesi devastate continuamente da tempeste e grand ...

Un posto da assaporare, ammirare, e vivere. È il nuovo Parco Frutteto San Jacopo realizzato nell’area a verde attigua all’Ospedale dal quale prende il nome. 322 piante, sapori e profumi di 200 varietà ...La maggior parte della Puglia investita da una nuova calamità nel pomeriggio di sabato 4 luglio. Nessuna protezione può ormai proteggere le colture pugliesi devastate continuamente da tempeste e grand ...