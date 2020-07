Serie A oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo la 30ᵃ giornata (Di lunedì 6 luglio 2020) Con Napoli-Roma, terminata 2-1 a favore dei partenopei, cala il sipario sulla trentesima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli raggiunge i giallorossi in classifica ma il confronto con la stagione 2018-19 vede i partenopei con un pesante -15. Sorprende sempre più l’Atalanta, ora quarta e a -1 dall’Inter con un confortante +15 rispetto allo scorso anno. Ecco la situazione aggiornata e la classifica a confronto oggi e un anno fa. classifica Serie A 2019-20 dopo 30^ giornata Juventus 75 (-6) Lazio 68 (+17) Inter 64 (+8) Atalanta 63 (+12) Roma 48 (-) Napoli 48 (-15) Milan 46 (-6) Verona 42 (Serie B) Bologna 41 (+14) Sassuolo 40 (+5) Cagliari 39 (+6) Parma 39 (+6) Fiorentina 34 (-5) Sampdoria 32 (-13) Udinese 32 (+3) Torino 31 (-17) Genoa 27 (-6) Lecce 25 (Serie B) Brescia 21 (Serie B) Spal 19 (-13) classifica Serie A 2018-19 dopo 30^ giornata Juventus 81 Napoli ... Leggi su sportface

