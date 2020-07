Sampdoria – Spal – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederls in tv e streaming (Di domenica 5 luglio 2020) 10 punti di distacco tra Sampdoria e Spal ma vista la situazione di classifica, questa partita è ancora classificabile come sfida salvezza: le due squadre scenderanno in campo domenica 5 luglio alle ore 19.30, in occasione della 30esima giornata di Serie A. I doriani sono infatti a 29 punti, e virtualmente fuori dalla zona “rossa” a differenza della Spal che deve iniziare a fare punti per inseguire una difficile salvezza. Sampdoria – Spal – Probabili formazioni Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini. Spal (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Sala; Murgia, Valdifiori, Dabo; Castro; Cerri, Petagna. Sampdoria – Spal – Il Pronostico Il successo esterno della Samp ha ridato un po’ di fiducia, fattore che potrebbe essere venuto meno alla Spal ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - goal : Serie A full-time scores: Napoli 3-1 SPAL Sampdoria 1-2 Bologna Udinese 2-3 Atalanta Sassuolo 3-3 Hellas Verona - scorelawn : SERIE A 2020/07/02 Atalanta 2 - 0 Napoli Roma 0 - 2 Udinese 2020/07/01 Bologna 1 - 1 Cagliari Fiorentina 1 - 3 Sa… - DijitalSport : 18:15 Inter-Bologna 20:30 Cagliari-Atalanta 20:30 Parma-Fio 20:30 Sampdoria-Spal… -