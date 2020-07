Parma Fiorentina 0-1 LIVE: Pulgar su rigore interrompe la noia (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Fiorentina 0-1 MOVIOLA 20′ Tiro di Duncan – Ci prova il ghanese da fuori area, Sepe fa buona guardia. 18′ rigore e gol per la Fiorentina – Venuti supera Gagliolo in velocità che poi lo stende in area. Abisso non ha dubbi e assegna il rigore. Pulgar dal dischetto spiazza Sepe, segnando il quinto rigore (su 5) in stagione. 12′ Traversa di Venuti – Gran conclusione del difensore viola, deviazione di Sepe e palla sulla traversa. Primo sussulto, estemporaneo, della gara. Migliore in campo: al termine del primo ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - acffiorentina : Vintage Viola?? ?? Parma ? 1999 ? Batistuta ! #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina - cesclovermadrid : ????Calcio Sampdoria 1-0 SPAL 1-0 K.Linetty 12'?? Cagliari 0-0 Atalanta Brescia 0-0 Hellas Verona Udinese 0-0 Geno… - 3pverter : RT @acffiorentina: ??| 18' Venuti steso in area! Pulgar dal dischetto batte Sepe per il vantaggio violaaaaa ?? Parma ?? Fiorentina 0??-1?… -