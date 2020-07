Ostia, il Parco Clemente Riva sempre più immerso nel degrado (Di domenica 5 luglio 2020) “Le foto che accompagnano questo grido di aiuto del Comitato di Quartiere Ostia Nord, evidenziano in tutto la loro crudezza il degrado incombente che avvolge questo Parco attrezzato su via delle Baleniere al centro di Ostia. Questo deprimente spettacolo non dovrebbe sussistere in una comunità civile. Chi di competenza dovrebbe intervenire a sanare questo stato con una bonifica e una riqualificazione da più tempo programmate e mai attuate. L’ultima pulizia del Servizio giardini risale al 3 giugno. I volontari del quartiere e del Comitato di Quartiere Ostia Nord provano a tenere pulita il più possibile questa immensa area di 34.000 mq per dare una parvenza di fruibilità e di sicurezza ai numerosi cittadini che la frequentano. Purtroppo non supportati dalle autorità competenti comunali, municipali e riserva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Ieri sera abbiamo inaugurato il nuovo impianto di illuminazione artistica del Borgo di Ostia Antica, nel Municipio… - CorriereCitta : #Ostia, il Parco Clemente Riva sempre più immerso nel degrado - eluniel : RT @Gianlucapica91: - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Ostia, nudo al parco tra l’indifferenza generale (VIDEO) - _Carmen_I : RT @CorriereCitta: Ostia, nudo al parco tra l’indifferenza generale (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Parco Ostia antica, degrado al Parco dei Ravennati. La denuncia di Ecoitaliasolidale Ostia Tv Multe, divieti, identificazioni a Roma. "Chi ha paura degli skaters?"

A Barcellona il rumore delle tavole risuona in ogni vicolo, Parigi ha uno skate park per quartiere, Londra ne conta addirittura 97. Poi c'è Roma, Capitale che ancora deve prendere le misure a un fenom ...

A Toronto la mostra drive in: Van Gogh si ammira in auto

Drive-in della droga ad Ostia: i clienti passavano con l'auto e compravano la coca dal finestrino I clienti passavano con l'auto davanti a un'abitazione e compravano la droga, come un vero e proprio s ...

A Barcellona il rumore delle tavole risuona in ogni vicolo, Parigi ha uno skate park per quartiere, Londra ne conta addirittura 97. Poi c'è Roma, Capitale che ancora deve prendere le misure a un fenom ...Drive-in della droga ad Ostia: i clienti passavano con l'auto e compravano la coca dal finestrino I clienti passavano con l'auto davanti a un'abitazione e compravano la droga, come un vero e proprio s ...