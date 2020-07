Mortal Shell apre la sua beta a tutti i giocatori in risposta alla valanga di richieste della community (Di domenica 5 luglio 2020) Mortal Shell è un interessante action-RPG souls-like, attualmente disponibile in closed beta. O almeno, questo sarebbe dovuto essere il piano iniziale. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di trasformare la prova chiusa in una open beta, citando "richieste spropositate" da parte della community.A partire da oggi, chiunque può andare sull'Epic Games Store e scaricare la beta a questo indirizzo.Ecco una breve descrizione di quello che dobbiamo aspettarci da questa prova:Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #MortalShell apre la sua beta a tutti i giocatori in risposta alla valanga di richieste della community. - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Mortal Shell, beta PC aperta a tutti sull'Epic Games Store - Multiplayerit : Mortal Shell, beta PC aperta a tutti sull'Epic Games Store - tech_gamingit : Se volete provare il nuovo souls like, da oggi potete farlo grazie alla BETA - oOShinobi777Oo : Se volete provare il nuovo souls like, da oggi potete farlo grazie alla BETA -

