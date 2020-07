Milano: barista aggredita con cocci bottiglia, un arresto (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) – Un marocchino di 41 anni è stato denunciato dopo aver aggredito la titolare di un bar di via Brenta, a Milano, intorno a mezzanotte. La donna, 40 anni, si è rifiutata di servire da bere al 41enne, già molto ubriaco, e lui l’ha colpita al braccio destro con dei cocci di bottiglia. Poi, ha danneggiato la vetrina del locale. A quel punto, sono intervenuti i carabinieri, che l’hanno bloccato e accompagnato all’ospedale San Paolo, da cui è stato dimesso con sette giorni di prognosi per trauma cranico e ferite alle mani. Su disposizione del pm di turno è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali, danneggiamento e violenza privata. La donna ferita è stata dimessa dall’ospedale Policlinico con 15 giorni di prognosi per ferita superficiale all’avambraccio. L'articolo ... Leggi su ildenaro

