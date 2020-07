Lazio, l’amarezza di Inzaghi: “quanti infortuni! La prossima partita farò la formazione con il dottore” (Di domenica 5 luglio 2020) “Per la prossima gara, a Lecce, farò la formazione con il dottore. Correa ha subito una distorsione al ginocchio, Leiva, Cataldi e Adekanye verranno valutati presto“. Si è espresso così Simone Inzaghi dopo la sconfitta della sua Lazio contro il Milan. L’allenatore biancoceleste è alle prese con tante defezioni in rosa in vista della gara con il Lecce. Rientrano dalla squalifica Immobile e Caicedo, ma preoccupano Leiva e Cataldi non al meglio dopo la gara di ieri. Correa starà fuori almeno 2 settimane per una distorsione. Lulic ha finito la stagione, Marusic proverà a rientrare per le ultime. Il finale di stagione sarà in salitaL'articolo Lazio, l’amarezza di Inzaghi: “quanti infortuni! La prossima partita farò la formazione con il dottore” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Fiorentina-Sassuolo: dove vedere la partita in Tv: Non c’è tempo per riposare… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio l’amarezza Addio a Saccomanni, l’ex ministro gentiluomo Corriere della Sera