Lampard: «Jorginho è nei miei piani» – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) Frank Lampard ha parlato dopo il successo del Chelsea contro il Watford per 3-0: queste il pensiero su Jorginho Frank Lampard ha parlato di Jorginho dopo il successo del Chelsea contro il Watford per 3-0. Queste le parole del tecnico dei Blues. «Jorginho è nei miei piani. Kantè ha sofferto un infortunio al flessore, gli esami strumentali ci diranno di più. Dovrebbe essere lieve, speriamo sia lieve. Sarebbe un problema per il match di giovedì contro il Crystal Palace». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Lampard, messaggio chiaro a Sarri sul futuro di Jorginho - VIDEO - - FOOT_FLIX : @RobertoCR82 @_enzenz Prendono Jorginho che a Lampard fa -giustamente- cagare -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Jorginho Lampard: «Jorginho è nei miei piani» – VIDEO Calcio News 24 Lampard: «Jorginho è nei miei piani» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato dopo il successo del Chelsea contro il Watford per 3-0: queste il pensiero su Jorginho Frank Lampard ha parlato di Jorginho dopo il successo del Chelsea contro il Watford per ...

Lampard: ''Jorginho è nei miei piani''

RCS MediaGroup S.p.A.

Frank Lampard ha parlato dopo il successo del Chelsea contro il Watford per 3-0: queste il pensiero su Jorginho Frank Lampard ha parlato di Jorginho dopo il successo del Chelsea contro il Watford per ...RCS MediaGroup S.p.A.