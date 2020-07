Inter, ora Nainggolan è un problema: Conte non lo vuole ma non ci sono offerte (Di domenica 5 luglio 2020) Il ritorno di Radja Nainggolan mette in seria difficoltà l’Inter che sperava in una cessione definitiva proprio al Cagliari alla fine della stagione ancora in corso. Dai sardi però è arrivata ben presto la smentita dell’affare per l’incapacità di coprire i relativi costi dell’operazione. Il Ninja , dunque, dopo un anno nella sua amata Sardegna, … L'articolo Inter, ora Nainggolan è un problema: Conte non lo vuole ma non ci sono offerte Leggi su dailynews24

MIMI’: una donna e un’artista che sapeva entrare nella vita e ti spiazzava quando lo sguardo malinconico ma aperto sul mondo si accendeva di un sorriso dolcissimo. Graffiava l’aria Mimì e lasciava tra ...

Calciomercato Inter, arriva l’annuncio sul futuro di Messi!

Leo Messi è da sempre il grande sogno dell’Inter: novità importanti e annuncio sul futuro del gioiello del Barcellona. Tutti i dettagli L’Inter prosegue il suo cammino in Serie A, pronta ad approfitta ...

