Inter, ag. Hakimi: “Via dal Real a causa di Zidane. Conte? Sempre in contatto con lui” (Di domenica 5 luglio 2020) Alejandro Camano, agente del neo-nerazzurro, spiega perché Achraf Hakimi abbia lasciato il Real Madrid per l’Inter. “Zidane è la ragione del trasferimento di Hakimi all’Inter. Deve spiegare come si è mosso e perché non lo ha mai chiamato. Un ritorno al Real Madrid? In questo momento credo non sia opportuno, data la presenza di un giocatore importante come Dani Carvajal. Ma sono sicuro che il futuro di Hakimi sarà luminoso, dopo aver fatto questo passo in avanti”, ha spiegato ai microfoni del quotidiano marocchino Al Mountakhab: E’ stato decisivo il ruolo di Antonio Conte. Lo racconta la trattativa e il procuratore stesso: “L’allenatore è Sempre stato in contatto con Hakimi, gli parlava del progetto del club, quindi abbiamo deciso di trasferirci all’Inter. Credo che quando un allenatore di alto ... Leggi su sportface

FcInterNewsit : Camano, ag. Hakimi: 'All'Inter per Conte, gli ha parlato del progetto e lo ha convinto. Via dal Real? Colpa di Zida… - FcInterNewsit : Halilhodzic, ct Marocco: 'Hakimi ha le caratteristiche giuste per brillare con l'Inter. Gioca con entusiasmo' - DiMarzio : #Hakimi appena atterrato a Milano: tra poco inizia la prima giornata da giocatore dell’@Inter, visite e firma @SkySport #calciomercato - _enzenz : RT @Gazzetta_it: L’agente di #Hakimi: “Ha scelto l’#Inter grazie a #Conte” - Gazzetta_it : L’agente di #Hakimi: “Ha scelto l’#Inter grazie a #Conte” -