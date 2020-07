Il Bologna fa il colpo al Meazza: battuta 2-1 l’Inter (Di domenica 5 luglio 2020) Addio sogni di gloria. In una domenica di luglio si schiantano le ultime residue speranze di rimonta interiste. Inter-Bologna 1-2. Va a segno Lukaku; Lautaro sbaglia un rigore, Juwara e Barrow la ribaltano. Il Bologna espugna San Siro e conquista tre punti pesanti. L’Inter vede la Juve volare via verso lo scudetto. La rabbia di Conte per una sconfitta pesantissima. Leggi su laprimapagina

giacomoallocca2 : RT @NonConoscoVG: L'INTER È ALLERGICA AI MATCH POINT. LO È SEMPRE STATA. Poteva essere una partita tranquilla, ma come sempre butta nel ce… - SandrHakimi : RT @NonConoscoVG: L'INTER È ALLERGICA AI MATCH POINT. LO È SEMPRE STATA. Poteva essere una partita tranquilla, ma come sempre butta nel ce… - casjdean : RT @NonConoscoVG: L'INTER È ALLERGICA AI MATCH POINT. LO È SEMPRE STATA. Poteva essere una partita tranquilla, ma come sempre butta nel ce… - Danyboy1991 : RT @NonConoscoVG: L'INTER È ALLERGICA AI MATCH POINT. LO È SEMPRE STATA. Poteva essere una partita tranquilla, ma come sempre butta nel ce… - NonConoscoVG : L'INTER È ALLERGICA AI MATCH POINT. LO È SEMPRE STATA. Poteva essere una partita tranquilla, ma come sempre butta… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna colpo Colpo Bologna, Inter battuta a San Siro in rimonta Yahoo Eurosport IT Inter-Bologna: Mihajlovic batte Conte, a segno Juwara e Barrow

L'inizio del match è caratterizzato da molti falli da parte di entrambe le squadre. La prima occasione degna di nota è dell'Inter che, dopo circa 10 minuti, trova il gol di Lukaku ma l'azione del cent ...

Inter KO in casa: il Bologna vince in rimonta grazie alle scelte di Mihajlovic

Colpo del Bologna a San Siro. La squadra di Sinisa Mihajlovic soffre tantissimo nel primo tempo ma riesce a contenere l'Inter, andando negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio. Nella ripresa con ...

L'inizio del match è caratterizzato da molti falli da parte di entrambe le squadre. La prima occasione degna di nota è dell'Inter che, dopo circa 10 minuti, trova il gol di Lukaku ma l'azione del cent ...Colpo del Bologna a San Siro. La squadra di Sinisa Mihajlovic soffre tantissimo nel primo tempo ma riesce a contenere l'Inter, andando negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio. Nella ripresa con ...