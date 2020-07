I piloti di Formula 1 sulla linea di partenza del Gp d’Austria con una maglia contro il razzismo (Di domenica 5 luglio 2020) I piloti della Formula 1 hanno indossato una maglietta con la scritta ‘end racism’ prima del via del primo gran premio del Mondiale, vinto da Bottas in Austria. L’iniziativa contro il razzismo e per sostenere la lotta alle discriminazioni è stata decisa all’unanimità dai piloti nella riunione del venerdì sera. sulla griglia di partenza tutti hanno indossato la maglia e qualcuno, tra cui Lewis Hamilton (che sulla sua t-shirt ha la scritta ‘Black lives matter’) e Sebastian Vettel, si è inginocchiato ripetendo il gesto simbolo delle proteste. La Fia intanto ha annunciato la donazione di un milione di euro alla fondazione ‘We Race as One’. Un contributo che sosterrà una serie di attività che creeranno una cultura più inclusiva e diversificata all’interno della Formula 1 e di altre ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo la piazza d’onore ottenuta al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton ha visto riaprirsi l’indagine sul mancato rispetto delle bandiere gialle ad una sola ora dal via della corsa. L’inglese, gra ...

F1: ecco come funziona la procedura del podio

La FIA ha rivelato tutti i dettagli riguardo il funzionamento della nuova procedura del podio di Formula 1 per il Gran Premio d'Austria di oggi, che si svolgerà sul rettilineo di partenza-arrivo del R ...

