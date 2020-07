Hellas Verona, Juric: “Non sono contento, ma i miei ragazzi sono spompati” (Di domenica 5 luglio 2020) L’allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Brescia, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="300" Ivan Juric Getty Images)/captionQueste le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una buona partita, con tante palle gol ed un buon possesso palla. Abbiamo concesso poco, ma sono state cose gravi: complimenti al Brescia. Non voglio criticare i ragazzi perché sono davvero stanchi. Ci mancano diversi giocatori che avrebbero potuto far rifiatare i ragazzi. Non eravamo al massimo e si è visto. È difficile spiegare questo periodo. I ragazzi sono stanchi, sono spompati. Sto massacrando certi giocatori, facendoli giocare per tutte le partite. Dobbiamo essere consapevoli della ... Leggi su itasportpress

