F1: i piloti in ginocchio contro il razzismo, Leclerc e Verstappen non aderiscono (Di domenica 5 luglio 2020) Ma indossano la t-shirt nera “End Racism” e su Twitter precisano: “Non per questo siamo meno impegnati contro le discriminazioni” Leggi su lastampa

SkySportF1 : Piloti in ginocchio per evidenziare il supporto a Black Lives Matter Il LIVE ? - imverhoney : volete sapere cosa penso del fatto che alcuni piloti non si siano inginocchiati ieri? no, ma va lo dico lo stesso.… - GianniSgobba1 : RT @nonsolomamma: #rassegnastampa del 6 luglio. Il piano del governo, la semplificazione e il Mes, i focolai del virus e i piloti di F1 in… - CatelliRossella : Austria. Piloti F1 in ginocchio contro il razzismo, Leclerc resta in piedi - nonsolomamma : #rassegnastampa del 6 luglio. Il piano del governo, la semplificazione e il Mes, i focolai del virus e i piloti di… -