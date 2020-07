Di Bella e Sansone cantano “Uno vicino a n’ato” (Di domenica 5 luglio 2020) Di Bella e Sansone pubblicano “Uno vicino a n’ato”: il brano nato durante il lockdown è scritto a quattro mani dai leader dei 24 Grana e Foja E’ uscito per FullHeads/La Canzonetta record Uno vicino a n’ato un brano inedito scritto da Francesco Di Bella dei 24 Grana e Dario Sansone dei Foja. I frontman delle due storiche band partenopee per la prima volta scrivono una… L'articolo Di Bella e Sansone cantano “Uno vicino a n’ato” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Bologna-Cagliari, nessuno delle due si fa male

Tra Bologna e Cagliari termina 1-1, al gol di Barrow allo scadere della prima frazione risponde Simeone all’inizio del secondo tempo. Risultato giusto, anche se a tratti il Bologna ha giocato meglio e ...

Tra Bologna e Cagliari termina 1-1, al gol di Barrow allo scadere della prima frazione risponde Simeone all'inizio del secondo tempo. Risultato giusto, anche se a tratti il Bologna ha giocato meglio e ...