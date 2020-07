Dalla Spagna sicuri, Setien-Barcellona ai titoli di coda: esonerato se… (Di domenica 5 luglio 2020) Non si sente particolarmente in bilico. Anzi, i rumors sul possibile esonero gli sembrano normali e accentuati dai risultati che non arrivano. Ma Quique Setien potrebbe essere arrivato al punto di non ritorno. Il tecnico del Barcellona non può più sbagliare altrimenti è fuori.Setien: esonerato se perdecaption id="attachment 985293" align="alignnone" width="397" Setien (Getty Images)/caption"Vietato sbagliare", questo il messaggio che la dirigenza blaugrana avrebbe dato a Setien per le prossime gare di Liga dove il Barcellona è chiamato a vincere e sperare in un passo falso del Real Madrid, adesso a +4 in classifica. Secondo quanto riferito da As Quique Setien è all'ultima spiaggia e se non dovesse vincere la prossima partita, quella contro il Villarreal, potrebbe essere esonerato. Nessuno sconto per l'allenatore che ha ricevuto l'ultimatum ... Leggi su itasportpress

