Come vivere al meglio la prima Domenica di Luglio

Luglio è ormai arrivato, portando a tutti gli effetti l'estate. Scopriamo insieme Come vivere questa prima Domenica al meglio in base al segno zodiacale. Quando arriva l'estate la voglia di vivere nuove esperienze si mescola al bisogno di relax, portando spesso e volentieri ad una confusione totale. Dopotutto scegliere tra più opzioni non è mai …

Lunga intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie A per Luciano Spalletti. ex tecnico di Roma e Inter recentemente di nuovo accostato alla Fiorentina, il quale ha commentato: "Il calcio è il cu ...

Il Viva Volley torna in C

Il Viva Volley torna in serie C dalla porta principale. La federazione ha infatti ufficializzato la promozione della truppa del presidente Becheri, che al momento dello stop dei campionati (la stagion ...

