Buffon: "La Champions mi ronza in testa. Record? Non spreco i doni di madre natura, continuerò ancora" (Di domenica 5 luglio 2020) Gigi Buffon, portiere della Juve, ha festeggiato le 648 presenze in Serie A, diventando il giocatore con più presenze della storia del campionato italiano. Il portiere ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino, partendo però dalla Champions. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport: "La Champions League mi ronza nella testa. Ci siamo andati tante volte vicino e non averla conquistata è un dispiacere. Ma da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi". Prosegue... Leggi su 90min

